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Spor

Serdal Adalı: Transferlerin kötü olma nedeni, Şenol Güneş ile Ceyhun Kazancı'nın anlaşamaması

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, transferlerin kötü olma sebebinin Şenol Güneş ile Ceyhun Kazancı'nın anlaşamamasından kaynaklı olduğunu söyledi. Devre arasında ihtiyaçlara ve Rıza Çalımbay'ın isteğine göre hareket edeceklerini dile getirerek, 'Maliyeti yüksek diye düşünmeyeceğiz; gerekli transferleri yapacağız” dedi.

IHA26 Kasım 2023 Pazar 12:23 - Güncelleme:
Serdal Adalı: Transferlerin kötü olma nedeni, Şenol Güneş ile Ceyhun Kazancı'nın anlaşamaması
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Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi adaylar çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bugün Antalya'da kongre üyeleri ve taraftarlar ile bir araya gelen Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de genç neslin voleybolu iyi yerlere getirdiğini belirterek sözlerine başlayan Serdal Adalı, "Voleybol genç nesil sayesinde oldukça iyi yerlere geldi. Büyük başarılar elde edildi ve edilmeye devam ediliyor. Biz de Beşiktaş olarak özellikle kadın voleybolunda adımızı duyuracağımız işler yapacağız" diye konuştu.

Yapılan yanlış transfer politikasından takımın yeteri kadar zarar gördüğünü dile getiren Adalı, "Devre arasında ihtiyacımız olan ve Rıza Hocanın da istediği bir futbolcu varsa; biraz pahalı, maliyeti yüksek diye düşünmeyeceğiz. Gerekli transferleri yapacağız" şeklinde konuştu.

"YÖNETİM İLE TAKIM ARASINDAKİ İSİM MEHMET ÖZDİLEK OLACAK"

Transferde önceki yıllarda yapılan hataların tekrarlanmaması için farklı stratejiler izleyeceğini vurgulayan Serdal Adalı, "Yöneticilik yaptığım zaman da söylediğim bir şey vardı; yönetimle takım arasında bir profesyonel olmalı. Bu da Mehmet Özdilek olacak. Transferlerin bu kadar kötü olmasının nedeni Şenol Güneş ile Ceyhun Kazancı'nın iyi anlaşamaması. Kötü bir kadro mühendisliği yapılmış" açıklamalarında bulundu.

"STADIN TOPLAM KAPASİTESİ 52 BİNE ÇIKACAK"

Anıtlar Kurulu'nun verdiği izinler ve kulübün menfaatleri doğrultusunda stadyuma gerekli hamlelerin yapılacağını söyleyen Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Hasan Bey diyor ki, "Stat için bir şey söylüyorum, yapamaz" diyorlar. İsterse stadı yıkıp yeniden yapar, ona sözümüz yok. Ancak hem Anıtlar Kurulu'nun verdiği izinler hem de mimari olarak yapılacak çözümler mevcut. Eski adıyla Yeni Açık tribünü genişleteceğiz. Stadın toplam kapasitesi 52 bine çıkacak bu şekilde" diye ifade etti.

Mevcut E-bilet sisteminin bazı düzenlemelere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Adalı, "E-bilet sisteminin iyi tarafları da var, katılmadığım tarafları da var. Daha iyi bir hale gelebilir. Gerekli mercilerle konuşularak tüm eksiklerini gideririz. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Ümraniye'de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri hakkındaki iddiasını da yenileyen Serdal Adalı, "Nevzat Demir Tesisleri'nin tapusunu alacağım diyorum. Alamazlar diyorlar. Onun için çalışıyoruz. Görecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

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