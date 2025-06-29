Sağ bek takviyesi için Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi Samuel'i gözüne kestiren Beşiktaş, bu transferden son anda vazgeçti. Tarafların prensipte anlaştığı belirtilerek kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı iddia edilmişti. Fakat dün yaşanan gelişmelerin ardından transferin durduğu öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada "Osayi'nin babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlılar'ın prensipte anlaştığı Osayi'nin dün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile 39 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 2 asistle takımına katkı sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Blackpool altyapısında yetişen Samuel, daha sonra QPR ve Fenerbahçe'de top koşturdu. Başarılı oyuncu Nijerya Milli Takımı'nda ise 23 müsabakaya çıktı.