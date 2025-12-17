Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi için, "Muçi'nin şartları mukavelesinde yazıyor. Mukavele gerçekleşirse, transferi gerçekleşir. Mukavelesinin haricinde herhangi bir alternatifi yok." dedi.

TRABZON'DA DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi, Karadeniz ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Ligde özellikle son haftalarda performansını yükselten Muçi, bu sezon Trabzonspor forması altında çıktığı 13 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

OPSİYON KULLANILACAK MI?

Muçi'nin bu performansının ardından Trabzonspor'un Arnavut futbolcunun opsiyonunu kullanıp kullanmayağı büyük bir merak konusu oldu.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, salı akşamı katıldığı canlı yayında, "Yanılmıyorsam, Muçi'nin bonservisini almamız için 6-6.5 milyon euro civarında bir para vermemiz gerekiyor, 5 taksitle. Hocamız istedikten sonra Trabzonspor da üç aşağı beş yukarı bu paraları ödeyip Muçi'yi alacaktır." dedi.

SERDAL ADALI'DAN CEVAP

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan'ın bu sözlerinin ardından Muçi'nin geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Muçi'nin şartları mukavelesinde yazıyor. Mukavele gerçekleşirse, transferi gerçekleşir. Mukavelesinin haricinde herhangi bir alternatifi yok." dedi.

MUÇI İÇİN KAP AÇIKLAMASI: 8.5 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Muçi için KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."