Serdal Adalı'dan futbolculara moral

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün gittiği Ümraniye'de takıma hem moral ve müjde verdi hem de güven aşıladı.

Futbolcularla tek tek tanışan Adalı "Sizler Beşiktaş ailesinin en önemli parçasısınız. Geçmişle işimiz olmaz. Geleceğe umutla ve zaferlerle odaklanalım. Rize karşısında bu önemli sınavdan başımız dik çıkalım" dedi.

FUTBOLCULARA MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Takıma başarı dileyen Adalı, oyuncuların 2 aydır ödenmeyen ve yaklaşık 11 milyon Euro olan maaşlarının pazartesi hesaplarına geçeceğinin müjdesini de verdi.