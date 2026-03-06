Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu. Sponsorluk lansmanında konuşan Adalı, "Camiamıza derbi galibiyeti yaşatmak istiyoruz." dedi.

İşte Adalı'nın açıklamaları:

"SPONSOR AĞIMIZI GENİŞLETTİK"

"Sportif organizasyonun yanı sıra mali yapıyı iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana birçok sponsorluk anlaşması yaptık, sponsor ağımızı genişlettik. Yeni sponsorlar adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut sponsorların devam etmesi de bizim için değerli."

GALATASARAY DERBİSİ

"Galatasaray derbisi... Yarın camiamız için, Türk futbolu için çok önemli bir derbiye çıkacağız. Bu maça gelirken ligde 13 maçlık bir namağlup seri yakaladı, son 4 resmi maçımızı kazanarak geliyoruz. Oyuncularımızın formu yükseliyor. Taraftarımız, arzu ettiği Beşiktaş'ı görmeye başladı. Büyük taraftarımızın önünde bu olumlu gidişata devam etmek ve camiamıza derbi galibiyeti yaşatmak istiyoruz."

"HERKES BU MAÇA HAZIR"

"Oyuncularımızın bu maçı kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Herkes bu maça hazır."

"GEREKENİ YAPACAKLARINA ŞÜPHEM YOK"

"Skor 4-1 ve maç neredeyse bitmişken oyuncularımızı tahrik etme amacı taşıyan rakip futbolcuların kim oldukları bana çok manidar geliyor. Böyle bir maçta tansiyon yükseltme ve saha dışına taşıma niyetleri olanların amacını da az çok tahmin ediyoruz. Bu ucuz provokatif eylemleri de Rizespor başkanı ve teknik direktörünün takdirine bırakıyorum. Gerekeni yapacaklarına şüphem yok."

"GENÇ BİR HAKEM VE BÜYÜK MAÇ TECRÜBESİ YOK"

"Ozan Ergün, genç bir hakem ve büyük maç tecrübesi yok. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz. Türk futbolundaki hakem sorununu genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin takipçisi olacağız. Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız maçlarda hep haklı çıktık."

"HAKEMİN KONUŞULMADIĞI BİR DERBİ OLMASINI İSTİYORUM"

"VAR uygulamasında yaşanan sıkıntıları ben de biliyorum ve TFF yönetimine bunları tek tek ilettim. Gerekeni yapacaklarından hiç şüphem yok. Bu defa bu uyarılarımızın dikkate alınmasını, hak edenin kazanmasını ve maçtan sonra hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını istiyorum."

"TFF BAŞKANI İLE DÜN GÖRÜŞTÜM"

"TFF Başkanı ile dün görüştüm. Spontane gelişti. Geçmiş olsuna gidememiştim. VAR konusunu ilettim. Bu sadece bizim sorunumuz değil, Türk futbolunun sorunu ve gereğini yapacaklarından hiç şüphem yok."

"TÜRKİYE KUPASI VAR VE KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"

"Her zaman söylüyorum. Bırakın kızmayı, taraftarı haklı bulduğum zamanlar oldu. Ben de yapardım o protestoyu. Bu takım düzelecek. Sezon başında da kötü bir takım değildi. Eksik bir takımdı. Daha iyi takviyeler yaparak hem bu sene istediğimiz noktaya gelinmesi, önümüzde Türkiye Kupası var ve kupayı almak istiyoruz. İnşallah alacağız. Ligde de gelebildiğimiz en üst sıralara da gelmek istiyoruz."

"ORADA OLMAM GEREKİYORDU"

"Kocaelispor maçının önemli bir özelliği vardı. Bir önceki deplasman sıkıntı yaşadık. Bu deplasmanda olmam lazımdı, öyle gerekiyordu. Orada olmam gerekiyordu. Gereğini yerine getirdim. Bir daha ihtiyaç olursa, taraftarımla dünyanın öbür ucuna giderim."

DERBİ PRİMİ

"Maçtan önce söylediğimiz bir prim yok derbi için. Maç bittikten sonra soyunma odasında belirlediğimiz rakamlar var. Her maç gibi olacak, maçtan sonra teknik heyet ve hocanın görüşleri doğrultusunda tahmin ediyorum bir prim vereceğiz ama belirlenmiş, özel bir rakam yok."

STADYUM SPONSORLUĞU

"Çalışmalar var ve bugün de devam etti. Tüpraş ve Beko ile önümüzdeki 3 yıl devam edeceğiz. Finalize olan bir noktada değil ama rakamlar ve diğer şartlar belli olunca açıklarız. Tüpraş ve Beko ile devam edeceğiz."

"GENÇ HAKEMLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

"Genç hakemlerimizi destekliyoruz, hata yapabilirler. Onların minimize edileceği yer VAR odası. Farkındaysanız 2-3 aydır VAR konusundan bahsediyorum. TFF ile hemfikir olduğumuz noktalar var. VAR'daki sorunları çözmeden bir noktaya geleceğimizi düşünmüyorum."

"ÇOK GÜZEL KADRO PLANLAMASI YAPTILAR"

"Buradaki başarı oyuncu almaktan çok, onu belirlemek ve bu kadro planlamasını yapmak. Bu konuda Sergen Hoca ve Serkan Reçber'i diğer tarafa atma imkanımız yok. Müthiş bir seçim ve çok güzel kadro planlaması yaptılar. Bana almak kaldı. Belki de son hafta çözdük birçok şeyi. Serkan Reçber ve hocaya ayrı ayrı teşekkür ederim. "

BANKALAR BİRLİĞİ

"Dikilitaş'ta sözleşme imzalanma aşamasına geldi. Bankalar Birliği'nden çıkma konusu, hepsi bir plan ve program çerçevesinde devam ediyor. Aksayan bir şey yok. Biz pazartesi günü Bankalar Birliği'nden çıkarız. Bir sıkıntı yok. İstersek pazartesi çıkarız. Bunu bir plana oturttuk. İçlerini rahat tutsunlar, istersek yarın Bankalar Birliği'nden çıkarız ama bunu bir sistem dahilinde yapmak daha doğru."

"ORKUN'A HEP İNANDIM"

"Şu anda mevcut kadroda olanlara da haksız eleştiriler oldu. Çok niyetlendim, Orkun'a çok yüklenildiği zamanda ağır oluyor demek istedim ama Orkun'a hep inandım. Kendi cevabını sahada verdi. Zaman zaman futbolcuların kötü devresi olabiliyor, kötü futbolcu oldukları anlamına gelmiyor."

"70 MİLYONLUK BİR OYUNCU SATIŞIMIZ OLDU"

"Bu sene işimiz rast gitti, oyuncu sattık. Sene başından bu yana 70 milyonluk bir oyuncu satışımız oldu. UEFA için bu satışları yapmak durumundayız. Geçtiğimiz aylarda 900 bin euro ceza ödedik daha önce yapılan aşma nedeniyle. Bu sefer de aşarsak, bu kez 20 milyon euro olur. Mümkün olduğu kadar ona da dikkat ediyoruz. Bütçe dahilinde yönetmeye çalışıyoruz. Yaz dönemi de öyle olacak. Teknik ekip çalışıyor. Bayramdan sonra başlayacağız sanırım. İnşallah kış transfer dönemindeki gibi başarılı olur."

"BEŞİKTAŞ'IN KAPISI HEP AÇIK GEDSON'A"

"Transfer zamanı değil, bunun gündeme gelmesi çok anlamlı değil. Kimseyi yalanlamak istemiyorum. Böyle bir görüşme yok. Bildiğim kadarıyla oynadığı takımda mutlu. Transfer zamanı da değil. Niye gündeme geldi, onu da anlamadım. Transfer zamanı yapıyor arkadaşlar değişik isimler. Söylediklerine de herkes inanıyor. 13 tane kaleci ile görüştü yazıyor, 9 tanesiyle kendileri görüşmüşler. Çok doğru bir haber değil. Gelmek isterse de Beşiktaş'ın kapısı hep açık Gedson'a!"

"BEŞİKTAŞ'A AVRUPA HİÇBİR ZAMAN LÜKS OLMAZ"

"Beşiktaş'a Avrupa hiçbir zaman lüks olmaz, hiçbir zaman vazgeçmez. Bunu kimse atlamasın. Beni de çok üzer. Ben de bu camianın başkanıyım. Avrupa'da olmayan bir Beşiktaş'ı ben de düşünemiyorum. Ama o günün şartlarına göre, bazı şeylerin dile getirilmesi lazımdı. O günün şartlarında söylediğimi tekrar ederim. Türkiye'de şampiyon olmak istiyoruz dedim ama şartlar öyle değil. Artık hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek bir takım var. O gün yoktu. Yaz transferlerinden sonra lig ve Avrupa'da iddialı bir takım olacağız. Bu sene de Avrupa kupasını çok erken garantileyeceğiz Allah kısmet ederse."