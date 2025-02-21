Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor karşılaşmasının ardından konuştu. İşte Adalı'nın sözleri...

"GÜZEL BİR GALİBİYET"

"Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Teknik direktörümüz, ekibi, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız."

"SLAVKO VINCIC'İ İSTİYORUZ"

"Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!"

"FAYDA GETİRMİYOR"

"Çok konuşan bir başkan değilim. Çok konuşmayla Beşiktaş'a fayda getireceğine inanmıyorum. Biz daha fazla konuştukta Türk futbolu zarar görüyor. Biz Beşiktaş olarak eşitlikten yanayız. Ne hakkımız yenilsin ne de kimsenin hakkına bir gram tecavüz edelim, biz böyle bir düşüncede değiliz, olmadık da camia olarak. Çok konuşmak maalesef bazen fayda getirmiyor."

TRANSFER MESAJI

"Yaz dönemi için şimdiden çalışmalara başladık. Takım iyiye gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Planımız var. Buna bağlı olarak devam edeceğiz. Camiamız bunu bilsin. Aceleye getirmiyoruz. Takım düzeliyor, daha iyiye gidiyor. İnşallah önümüzdeki sezon arzuladığımız Beşiktaş'ı izleyeceğiz."

TFF BAŞKANININ KONUŞMASI

"TFF Başkanı'nın Beşiktaş maçının saatinde konuşması için ne düşünüyorsunuz?"

Serdal Adalı: "Daha iyi bir planlama yapabilirdi. Biz de Beşiktaş olarak söylediklerini dinleme fırsatı bulurduk."

RICARDO VE ARROYO

"Yavaş yavaş alışacaklar. Kolay değil. İkisine de inanarak transfer ettik. Zaman istiyor. Taraftarımız sabır gösterecek. İnşallah ilerleyen günlerde ikisini de sahada daha aktif bir şekilde göreceğiz."

"HERKES BUNU BİLSİN"

"Türk futbolunun tekelleşmeye gittiğini düşünüyor musunuz?"

Serdal Adalı: "Öyle bir şeyin imkanı yok. Beşiktaş olduğu sürece ikiye düşecek gibi bir düşüncede değiliz. Beşiktaş, her zaman vardır. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin"