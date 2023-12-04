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Spor

Serdal Adalı'dan Hasan Arat sözleri

Beşiktaş'ta yapılan başkanlık seçimini rakibi Hasan Arat'a kaybeden Serdal Adalı sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.

4 Aralık 2023 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan Hasan Arat sözleri
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Beşiktaş'ta başkanlık seçimini kaybeden Serdal Adalı, seçimin ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

İşte Adalı'nın açıklaması;

"Bugün çok değerli kongre üyelerimizin takdirleriyle seçilen Sn. Hasan Arat'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Bu sonucun hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ülkemizin en büyük kulübü ve benim tek sevdam Beşiktaş'ımıza çok yakışan, çok kaliteli bir seçim süreci yaşadık.

Hepimiz, her şeyi Beşiktaş'ımız için yaptık.

Sonuçta, eminiz ki, kazanan Beşiktaş'ımız oldu.

Bu süreçte bize inanan ve güvenen, bizi bu yolda yalnız bırakmayan bütün dostlara, görev alan, emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ederim.

Ben Serdal Adalı.

2010 senesinde asbaşkan olarak Beşiktaş kulübüne hizmet etmeye başladım.

İlk günden itibaren Beşiktaşlılık duruşunu bir gün dahi bozmadan, bugün olduğu gibi her zaman hizmet etmeye çalıştım.

Bugünden itibaren de elimden geleni yapmaya devam edeceğim.İyi ki Beşiktaş var ve iyi ki hepimiz Beşiktaşlıyız.

Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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