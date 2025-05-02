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Spor

Serdal Adalı'dan Malatya'da anlamlı mesaj

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Malatya'da down sendromlu ve yetim çocuklara yardım gecesine katıldı.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 22:59 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan Malatya'da anlamlı mesaj
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nin down sendromlu ve yetim çocuklar yararına düzenlediği yardım ve moral gecesinde yapılacak tüm yardımların, ihtiyaç sahipleri için umut olmasını diledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Malatya Beşiktaşlılar Derneğince bir otelde düzenlenen gecesinin tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Adalı, şöyle konuştu:

"Malatya gibi kadim bir şehirde Beşiktaş'a gönül vermiş güzel insanlarla birlikte böyle bir yardım gecesinde buluşmak, kulübümüzün taşıdığı sosyal sorumluğun bu toprakla nasıl bütünleştiğinin en güzel örneklerinden biridir. Yaklaşık 2 yıl önce deprem gibi büyük bir acıyla sınandık ama gördük ki acılar paylaşınca azalıyor, yaralar birlikte sarılıyor. Beşiktaş camiası olarak bu milletin yüreğindeki sevgiye, birliğe ve beraberliğe her zaman inandık. Bugün burada düzenlenen yardım gecesi de bu inancın en güçlü yansımalarından biridir. Malatya ve çevre illeri etkileyen 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum."

Malatya Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür eden Adalı, "Sadece Beşiktaş sevgisini yeşertmekle kalmayarak aynı zamanda bölge insanına sahip çıkan bu örnek davranış için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Yapılacak tüm katkıların ihtiyaç sahiplerine umut olmasını diliyorum." dedi.

Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban ile Malatya Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Ömer Emre Gökçeoğlu da programda selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından geceye katkı sağlayanlara plaket verildi.

Gecede, Adalı, Dalbatan, Gökçeoğlu ve eski futbolcu Pascal Nouma'ya UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan kılıcın damascus çeliğinden üretilen imitasyonu hediye edildi.

  • Beşiktaş Başkanı
  • Serdal Adalı
  • Malatya

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