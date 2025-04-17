Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulunuyor...

İşte Adalı'nın açıklamaları:

"BİZDEN ÖNCE KULÜPTE KİMİN NE İŞ YAPTIĞI BELLİ DEĞİL"

"Bizden önce kulüpte kimin ne iş yaptığı belli değil. App'e kim bakıyor, görüşmek istedik ve bu kişi Kartal Yuvası'ndan çıktı. Yönetim kafasına göre kararlar almış, personelin güveni kaybolmuş. Beklediğimden çok daha kötüydü. Koskoca Beşiktaş'ın kulüp sistemi bu durumda olamaz."

"ACABA KULÜP KAPANACAK MI?"

"Ümraniye'ye gittiğimde yüzlerdeki moralsizliği anlatmamın imkanı yok! Nevzat Demir Tesisleri'nde yabancılar 'Acaba kulüp kapanacak mı?' diye konuşuyordu. Sosyal medya gördüklerinden etkilenmişler. O günler ile bugünler arasında Ümraniye'de 10 kat fark var. Aile havasını yakaladık."

"KEŞKE HASAN BEY GELMEDEN ARASAYDI"

"Divan Kurulu'nda yaşananlardan dolayı üzgünüm. Keşke Hasan Bey, gelmeden önce beni arasaydı. Daha önce Divan Kurulu'na katılmadan önce ben telefonla haber verdim. Önceden arasaydı, 17. sırada olmazdı. Demagoji yapmanın da alemi yok. Divan Kurulu'na ben müdahale edemem, orada Divan Başkanı var. Buna rağmen geçen Divan Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'yi uyardım ama o da 'Hayır bu konulara gireceğim' dedi. Bu camia birbirini yediği sürece, yaptığı her şey arada kaynar gider."

"GELİYORSA HABER VERECEKTİ"

"Tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Geliyorsa haber verecekti. Yaşananları tasvip etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tevfik Başkanı çok sever, sayarım ama ona destek verdiğim sanılmasın. İşin kameradan görünen kısmı var, bir de kamerada görünmeyen kısım var. 'İtişip kakışıyorlar.' dediler. 70 yaşındaki insanlar bunlar. Tevfik Bey, 'Hoş geldin' diyor, Hasan Bey ise eline vuruyor. Öyle başlamış olaylar. Hasan Bey, hazır gelmiş."

"HASAN BEY'E BEN DE SORAMADIM!"

"Hasan Bey'e benim de soracağım çok şey vardı ama soramadım! 17 dakika konuşmuş ama geçtiğimiz dönemle alakalı olup biteni izah edecek, kafamızdaki sorulara cevap verecek ne vardı içinde? 'Bana belgelerle geleceksiniz' dedi, ben de gülerek 'Belge mi bıraktınız, hepsini sildiniz' dedim. Lafı başka yere çekmeye çalışıyorlar."

"TROLL EKİBİYLE SENELİK Mİ ANLAŞTI, BİLEMİYORUM"

"Hiç anlamı yokken, 100 milyon euro para harcadılar. Hüseyin Bey de 100 milyon euronun 50 milyon eurosu faiz' demiş. Değil, değil! İnsanları aptal yerine koymayın, toplamda rakam 150 milyon euro. Hüseyin Bey'i severim ama troll ekibiyle senelik mi anlaştı, bilemiyorum."

"HÜSEYİN YÜCEL, FİKRET ORMAN..."

"Sermaye artırımı haberi geldi, sevindik. Sosyal medyaya baktım, Hüseyin Yücel üçüncü sırada! Şaşırdım, ne olduğunu anlamadım. Bunu çevresinde birileri yapıyor! Aynı şeyi Fikret Orman için de yapanlar var. Kendisi anlamaz ve sevmez ama yakınında birileri bu işi yapıyor. Öyle bir şey yapmaz, aklının ucundan da geçmez ve anlamaz da. Beşiktaş'ta iyiye giden bir şeyler varken, camiayı mutsuz etmek için bir şey yapmasınlar."

"PUSUDA BEKLEMESİNLER!"

"Divan Kurulu'ndan yaşananlarla ilgili konu Disiplin Kurulu'nda. Sabah bir toplantı yaptık, süreci nasıl yöneteceklerini sorduk. Bir de seçim tarihini belirlemek için fikirlerini aldım. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler."

"11 MAYIS'A KADAR BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"

"11 Mayıs'ta seçim yapacağız. Bu tarihe kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız."