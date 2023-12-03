İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2023 Pazar / 21 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdal Adalı'dan salon yetersizliği isyanı: Bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon
Spor

Serdal Adalı'dan salon yetersizliği isyanı: Bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçime katılımın yüksek olması sebebiyle salonun yetersiz kaldığını dile getirdi.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 16:40 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan salon yetersizliği isyanı: Bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon
ABONE OL

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçime katılımın yüksek olması sebebiyle salonun yetersiz kaldığını dile getirerek, "Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum" dedi.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi devam ediyor. Akatlar Spor Kompleksi'nde oluşan yoğunluk sebebiyle Başkan adaylarından Serdal Adalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ORGANİZASYON"

Seçimin daha geniş bir alanda yapılması gerektiğini dile getiren Adalı, "Bir organizasyon bozukluğu var. Bunun farkındayız. Bu seçimi stadyumumuzda yapabilirdik. Başka daha geniş bir alanda yapabilirdik. Genel kurul üyelerimizin biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum. Beşiktaş için çok önemli bir seçim. Mevcut durumdan dolayı bırakıp gidilecek kadar basit bir seçim değil. Herkesten biraz daha sabır ve sükunet rica ediyorum. Kısa bir süre sonra bir rahatlık olacaktır. Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon" diye konuştu.

Gerekli uyarılarda bulunduklarını sözlerine ekleyen Serdal Adalı, "Oy kullanmak için gelip dışarıda kalan arkadaşlarımız var. Geri dönen arkadaşlarımız var. Güvenlik arkadaşlarımız ile görüşüyoruz" açıklamalarında bulundu.

"BU DURUM BİZİM SON REZİLLİĞİMİZ OLACAK"

Seçimi kazanmaları halinde bir sonraki organizasyonun farklı bir yerde yapılacağını söyleyen Adalı, "Bizim başkanlığımız döneminde organizasyonlarımızı stadyumda veya başka bir yerde yapacağız fakat burada yapmayacağız. Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun bir gün olduğunun altını çizen Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Seçime tahmin ediyorum 11 bin katılım olacaktır. Herkesin kulübüne sahip çıkmak için gelip oyunu kullanmaya niyetli olduğunu görüyorum. İnşallah sahip de çıkacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.