Sezon başından bu yana sahaya çıkılan sekiz maç ve alınan galibiyet sayısı sadece bir... Beşiktaş tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşarken camia çok endişeli. Çünkü kulüp ve saha yönetimi umut vermediği gibi yaşananların kulübü içinden çıkalamayacak bir duruma getirmesinden korkuluyor.

20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli kongrede kimlerin aday olacağı merak edilirken, kulislerden çok çarpıcı bilgiler geliyor. Fikret Orman'ın yönetiminde olan ikinci başkan Serdal Adalı adaylık için çalışmalarına devam ediyor.

Yıldırım Demirören'in de destek vereceği Adalı'nın, seçim vaadi olarak camianın gönlünde ayrı bir yeri olan ismi getireceği konuşuluyor: Samet Aybaba... Kurmayları birlikte değerlendirmelerini sürdüren Adalı, Aybaba ismine sıcak bakıyor.

Tazminat engeli

İlk etapta değişikliğe karşı olduğu öğrenilen Adalı'nın görüşünü Aybaba ismi değiştirdi. 'Feda dönemi' olarak bilinen 2012-13 sezonunda kısıtlı imkanlarla başarılı olan teknik adamın takıma olumlu hava katacağına inanan tecrübeli yönetici bu seçeneği şimdilik kenarda bekletiyor.

Her ne kadar Aybaba ismi destek görse de, Adalı'nın yakın çevresine "Umarım saha sonuçları düzelir ve böyle bir değişikliğe gerek kalmaz" dediği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Abdullah Avcı gönderilmesi hâlinde yeni yönetime ciddi bir külfet olacak. Senelik 12 milyon liradan 3 yılda 36 milyon lira alacak olan Avcı, eğer gönderilirse bu yılın sonuna kadar alması gereken 12 milyon liranın tamamını tazminat olarak alacak.

(Türkiye)