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Spor

Serdar Adalı'dan Zaynutdinov tepkisi!

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Bahtiyar Zaynutdinov'un sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldığı pozisyona tepki gösterdi. Adalı, 'Beşiktaşlı bir futbolcuyu bu hale getiren rakip maçı nasıl 11 kişi tamamlayabiliyor' ifadelerini kullandı.

13 Kasım 2023 Pazartesi 00:02 - Güncelleme:
Serdar Adalı'dan Zaynutdinov tepkisi!
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Beşiktaş'ın Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçta yüzüne dirsek darbesi alan Zaynutdinov'un gözünde ve burnunda hasar oluştu.

Zaynutdinov aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalırken, pozisyonda sert bir biçimde faul yapan Opoku, sarı kartı olmasına rağmen ikinci sarı ya da kırmızı kartı görmedi.

Beşiktaş sosyal medya hesabı Zaynutdinov'un aldığı darbeyi "yorumsuz" ifadesiyle paylaşırken, Beşiktaş taraftarı Beşiktaş yönetimini gereken tepkiyi vermemekle suçladı.

SERDAL ADALI'DAN TEPKİ

Bu pozisyona tepki ise Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan geldi.

Adalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Beşiktaşlı bir futbolcuyu bu hale getiren rakip maçı nasıl 11 kişi tamamlayabiliyor? Göreve geldiğimizde mücadele edeceğimiz güçlerin sadece rakipler olmayacağının farkındayız. Beşiktaşımızın hakkını, alın terini yedirmemek de en büyük gayemiz olacak" ifadelerini kullandı.

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