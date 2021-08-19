İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2021 Perşembe / 11 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5287
  • EURO
    9,9804
  • ALTIN
    488.345
  • BIST100
    1439.62
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdar Aziz cephesinden ''Beşiktaş'' iddiasına cevap
Spor

Serdar Aziz cephesinden ''Beşiktaş'' iddiasına cevap

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları üzerine, futbolcunun menajeri Haluk Canatar'dan bir açıklama geldi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:19
ABONE OL

Fenerbahçe formasını giyen milli futbolcu Serdar Aziz'in geleceğiyle ilgili spekülasyonlar üzerine oyuncunun menajeri Haluk Canatar transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de oynayan Serdar Aziz'in geleceğiyle ilgili son günlerde medyada yer alan haberler dikkat çekmişti. Oyuncunun takımdan ayrılacağı, hatta Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edilmişti.

Haber Global'e konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar "Serdar Aziz için bazı teklifler oldu, bu doğru ama Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak, Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.