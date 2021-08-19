19 Ağustos 2021 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:19

Fenerbahçe formasını giyen milli futbolcu Serdar Aziz'in geleceğiyle ilgili spekülasyonlar üzerine oyuncunun menajeri Haluk Canatar transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de oynayan Serdar Aziz'in geleceğiyle ilgili son günlerde medyada yer alan haberler dikkat çekmişti. Oyuncunun takımdan ayrılacağı, hatta Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edilmişti.

Haber Global'e konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar "Serdar Aziz için bazı teklifler oldu, bu doğru ama Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak, Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda" dedi.