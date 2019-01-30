Serdar Aziz Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
Galatasaray ile yolları ayrılan Serdar Aziz Fenerbahçe'ye imza atmak için menajeri Haluk Canatar'la kulüp binasına geldi.
Galatasaray ile yolları ayrılan Serdar Aziz Fenerbahçe'ye imza atmak için menajeri Haluk Canatar'la kulüp binasına geldi.
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