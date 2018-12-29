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Serdar Aziz Fenerbahçe'de

Galatasaray ile bağlarını koparan Serdar Aziz Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluşmuştu. Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde F.Bahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktarmıştı. Sabah'ın haberine göre; bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı.

Aslan'dan 1 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli stoper, kulüpten bonservisini istedi. Serdar, Galatasaray'dan mukavelesini aldığı takdirde Fenerbahçe'ye imza atacak. Kanarya'nın, Serdar'la 4 yıllık anlaşma yaptığı, senelik 15 milyon TL vereceği bildirildi.

(Sabah)

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