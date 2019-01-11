Serdar Aziz için son teklif 2.6 milyon €
GALATASARAY’IN kadro dışı bırakıp satış listesine koyduğu milli stoper Serdar Aziz için Fenerbahçe’nin ezeli rakibine son bir teklifte daha bulunduğu öne sürüldü.
- StarSpor
GALATASARAY’IN kadro dışı bırakıp satış listesine koyduğu milli stoper Serdar Aziz için Fenerbahçe’nin ezeli rakibine son bir teklifte daha bulunduğu öne sürüldü. Bu oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro isteyen Sarı-Kırmızılılar’a Kanarya’nın,2.4 milyon euroluk teklifini 200 bin euro arttırıp beklemeye geçtiği belirtildi. Galatasaray’ın oyuncunun serbest kalmaması için alacağı olan 1.8 milyon euroyu ödemesi gerekiyor
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