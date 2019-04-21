Serdar Aziz maçı tamamlayamadı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Sarı - lacivertli takımda stoper oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında yerini Sadık Çiftpınar'a bırakmıştı
Serdar Aziz'in durumu hakkında resmi açıklama bekleniyor.
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