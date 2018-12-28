Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serdar Aziz satış listesinde

G.Saray, Terim’in “İstemiyorum” dediği 28 yaşındaki savunmacının menajeri Canatar’la masaya oturdu. Albayrak, 2020’ye kadar sözleşmeli Serdar’ın bonservisini 5 milyon euro olarak belirledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

G.SARAY’DA devre arası alınacak futbolcuların kimler olacağı konuşulurken, Eren Derdiyok’la birlikte Serdar Aziz’in biletinin kesilmesi bomba etkisi yarattı. Teknik Direktör Fatih Terim’in Sivasspor maçı öncesi “Hastayım, kendimi iyi hissetmiyorum” diyerek maç öncesi kadrodan çıkan 28 yaşındaki stoper için “İstemiyorum” demesinin ardından yönetim de menajeri Haluk Canatar’la masaya oturdu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın menajer Canatar’la yaptığı görüşmede “Fatih Hoca’nın kararı var. Bize 5 milyon euroluk bir teklif getirin, Serdar’ı satalım” dediği ortaya çıktı. Tatilini geçirdiği Maldiv Adaları’ndan bugün dönmesi beklenen Serdar’ın menajeri ise “Bize kulüp bul denildi. Herkes ile (Fener ve Beşiktaş) görüşebileceğimizi söylediler. Ancak devre arası kulüp bulmak zor” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akılalmaz görüntü... Çift başlı doğdu, görenler hayrete düştü

Akılalmaz görüntü... Çift başlı doğdu, görenler hayrete düştü

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA