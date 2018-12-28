Serdar Aziz satış listesinde

G.SARAY’DA devre arası alınacak futbolcuların kimler olacağı konuşulurken, Eren Derdiyok’la birlikte Serdar Aziz’in biletinin kesilmesi bomba etkisi yarattı. Teknik Direktör Fatih Terim’in Sivasspor maçı öncesi “Hastayım, kendimi iyi hissetmiyorum” diyerek maç öncesi kadrodan çıkan 28 yaşındaki stoper için “İstemiyorum” demesinin ardından yönetim de menajeri Haluk Canatar’la masaya oturdu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın menajer Canatar’la yaptığı görüşmede “Fatih Hoca’nın kararı var. Bize 5 milyon euroluk bir teklif getirin, Serdar’ı satalım” dediği ortaya çıktı. Tatilini geçirdiği Maldiv Adaları’ndan bugün dönmesi beklenen Serdar’ın menajeri ise “Bize kulüp bul denildi. Herkes ile (Fener ve Beşiktaş) görüşebileceğimizi söylediler. Ancak devre arası kulüp bulmak zor” dedi.