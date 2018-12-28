Serdar Aziz Serie A'ya gidiyor

HASTALANDIĞI için Sivas maçında son anda kadrodan çıkartılan Serdar Aziz’in olaydan kısa bir süre sonra Maldivler’den tatil fotoğrafı paylaşması Fatih Terim’i kızdırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim de yaşanan bu gelişme sonrası harekete geçti. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri Haluk Canatar kulübe çağrıldı. Görüşmelerde Serdar’a kulüp bulması istendi. 2020 yılına kadar G.Saray ile sözleşmesi olan savunmacıyı bazı İtalyan ekipleri istiyor. Beşiktaş’ın da Sarı-Kırmızılı yönetimle bir görüşme yapması bekleniyor.

OZAN KABAK PANİK YARATTI

G.Saray’da savunmanın göbeğindeki bir diğer önemli isim Ozan Kabak konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç oyuncunun sözleşmesindeki 7.5 milyon euroya serbest kalır maddesi Sarı-Kırmızılı yönetimi köşeye sıkıştırıyor. İngiliz kulüpleri Ozan ile görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim ise genç savunmacı ile yeni bir sözleşme yaparak serbest kalır maddesini 15 milyon seviyelerine çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu konudaki görüşmelerin 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

FELİPE VE RHOLDOLFO LİSTEDE

Takım kadrosundaki bir diğer stoper Maicon ile yollar ayrılacak. Brezilyalı oyuncu ülkesinde bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyor. Ahmet Çalık’la da Rize ve Akhisar yakından ilgileniyor. Savunma hattındaki yaşanan bu flaş gelişmeler sonrası G.Saray yönetimi stoper takviyesi için harekete geçti. Lazio’nun genç stoperi Luiz Felipe ve Flamengo forması giyen Rholdolfo listenin ilk iki sırasında yer alıyor. Görüşmeler sürüyor. En kısa süre içinde stoper transferinin bitirilmesi hedefleniyor.

(Aksam)