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Spor

Serdar Aziz ve Samatta'dan kötü haber

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Serdar Aziz ve Samatta maç kadrosunda yer almadı.

DHA07 Mayıs 2021 Cuma 18:36 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:36
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya gidecek olan Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve Samatta; Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.

Kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse."

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