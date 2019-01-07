İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3868
  • 6,1859
  • 223.144
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serdar Aziz'de uçurum

Kanarya ezeli rakibine, “Serdar’ın alacağı 2.4 milyon euro dışında bonservis bedeli ödemeyiz” dedi. 2 milyon euro daha isteyen Aslan, anlaşmaya varamazsa, Serdar’ın alacağı 3.4 milyon euroya yükselecek.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE, Serdar Aziz transferi için Galatasaray’a son sözünü söyledi. Kulüpten alacağının 1.8 milyon euro değil, 2.4 milyon euro olduğu ortaya çıkan milli stoper için Kanarya, ezeli rakibine “alacaklarına tekabül eden miktarı” bonservis bedeli olarak düşündüklerini bildirdi.

FENER, 4.4 MİLYON EURO ÖDEMEYECEK

Galatasaray ise bu rakamın dışında ödeme yapmaya yanaşmayan Sarı-Lacivertli kulüpten 2 milyon euro daha talep etti. Bu durumda maliyeti 4.4 milyon euroya çıkacak olan Serdar Aziz için bu kadar yüksek bir maliyeti karşılaşamayacağını bildiren Kanarya, “Ya 2.4 milyon euroyu kabul edersiniz, ya da Serdar’ın alacağı daha da yükselir” dedi.

ASLAN’IN BORCU ARTACAK

Şu anda kamp kadrosunda yer almayan ve A2 takımı ile Florya’da çalışmalara devam eden Serdar Aziz, ara transfer döneminde başka takıma gitmez ve Galatasaray’da kalırsa, kulüpten alacağı miktar 3.4 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe bunu koz olarak kullanıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Darbeciler rehinelerin arasına girmeye çalışmış

Darbeciler rehinelerin arasına girmeye çalışmış

Resmen duyurdu: 1 Şubat'ta bırakıyor

Resmen duyurdu: 1 Şubat'ta bırakıyor

'Göz yummayacağız kapatıyoruz'

'Göz yummayacağız kapatıyoruz'

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Tam 6 ton

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Tam 6 ton

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den yerli ve milli bir hamle daha

Türkiye'den yerli ve milli bir hamle daha

Bakanlık harekete geçti! Büyük tepki toplamıştı

Bakanlık harekete geçti! Büyük tepki toplamıştı

Sözlerine tepki yağdı: Katil olduğunu itiraf etti

Sözlerine tepki yağdı: Katil olduğunu itiraf etti
 

POPÜLER HABERLER

Sultangazi’de akılalmaz olay! ´Vursana´ diye üzerine gitti...

Sultangazi’de akılalmaz olay! ´Vursana´ diye üzerine gitti...

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA