Serdar Aziz'de uçurum

FENERBAHÇE, Serdar Aziz transferi için Galatasaray’a son sözünü söyledi. Kulüpten alacağının 1.8 milyon euro değil, 2.4 milyon euro olduğu ortaya çıkan milli stoper için Kanarya, ezeli rakibine “alacaklarına tekabül eden miktarı” bonservis bedeli olarak düşündüklerini bildirdi.

FENER, 4.4 MİLYON EURO ÖDEMEYECEK

Galatasaray ise bu rakamın dışında ödeme yapmaya yanaşmayan Sarı-Lacivertli kulüpten 2 milyon euro daha talep etti. Bu durumda maliyeti 4.4 milyon euroya çıkacak olan Serdar Aziz için bu kadar yüksek bir maliyeti karşılaşamayacağını bildiren Kanarya, “Ya 2.4 milyon euroyu kabul edersiniz, ya da Serdar’ın alacağı daha da yükselir” dedi.

ASLAN’IN BORCU ARTACAK

Şu anda kamp kadrosunda yer almayan ve A2 takımı ile Florya’da çalışmalara devam eden Serdar Aziz, ara transfer döneminde başka takıma gitmez ve Galatasaray’da kalırsa, kulüpten alacağı miktar 3.4 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe bunu koz olarak kullanıyor.