Serdar Aziz'de uçurum
Kanarya ezeli rakibine, “Serdar’ın alacağı 2.4 milyon euro dışında bonservis bedeli ödemeyiz” dedi. 2 milyon euro daha isteyen Aslan, anlaşmaya varamazsa, Serdar’ın alacağı 3.4 milyon euroya yükselecek.
- StarSpor
FENERBAHÇE, Serdar Aziz transferi için Galatasaray’a son sözünü söyledi. Kulüpten alacağının 1.8 milyon euro değil, 2.4 milyon euro olduğu ortaya çıkan milli stoper için Kanarya, ezeli rakibine “alacaklarına tekabül eden miktarı” bonservis bedeli olarak düşündüklerini bildirdi.
FENER, 4.4 MİLYON EURO ÖDEMEYECEK
Galatasaray ise bu rakamın dışında ödeme yapmaya yanaşmayan Sarı-Lacivertli kulüpten 2 milyon euro daha talep etti. Bu durumda maliyeti 4.4 milyon euroya çıkacak olan Serdar Aziz için bu kadar yüksek bir maliyeti karşılaşamayacağını bildiren Kanarya, “Ya 2.4 milyon euroyu kabul edersiniz, ya da Serdar’ın alacağı daha da yükselir” dedi.
ASLAN’IN BORCU ARTACAK
Şu anda kamp kadrosunda yer almayan ve A2 takımı ile Florya’da çalışmalara devam eden Serdar Aziz, ara transfer döneminde başka takıma gitmez ve Galatasaray’da kalırsa, kulüpten alacağı miktar 3.4 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe bunu koz olarak kullanıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.