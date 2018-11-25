Serdar Aziz'den penaltı yorumu: Rakibin ayağına müdahale etmeme üzerine kendimi hazırladım

Galatasaray'ın, Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrası Serdar Aziz saat 05.30'a kadar uyumadı.

Mücadelenin 88. dakikasında hakem Hüseyin Göcek'in verdiği tartışmalı penaltı kararı sonrası Galatasaraylı Serdar Aziz, içini yakınlarına şu sözlerle döktü:

Çok iyi bir şekilde konsantre olarak topa hamlemi gerçekleştirdim. Rakibin ayağına müdahale etmeme üzerine kendimi hazırladım. Yüzde 1 dahi şüphem yok. O pozisyon penaltı değil. Rakibe müdahalem yok. Hatta tam tersi Konyasporlu futbolcu (Skubic) pozisyonda ayağıma bastı.

EŞi DE iSYAN ETTi

Hakem düdüğü çaldığında ise arkam dönüktü. Penaltı kararı vereceği aklımın ucundan dahi geçmedi. O düdüğü duyunca faul kararı verdiğini düşündüm. Ve, 'Niye pozisyonu durduruyor' diye şaşırdım. Ama penaltı noktasını gösterdiğini görünce şok oldum. O an istem dışı topu hakemin üzerine attım.

Öte yandan Serdar'ın eşi Tuğçe Aziz de, Instagram paylaşımlarında, "Bu haksızlığa sessiz kalmayacağım" diyerek tepki gösterdi.

(Hürriyet)