Serdar Aziz'e son teklif
Fenerbahçe, Galatasaray’ın satış listesine koyduğu milli stoper Serdar Aziz için Sarı-Kırmızılı takımdan alacağı olan 2.4 milyon euroyu bonservis bedeli olarak teklif etmeyi kararlaştırdı.
- StarSpor
STOPER bölgesi için Galatasaray’ın gözüen çıkardığı Serdar Aziz ile anlaşan ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın 4 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle beklemeye geçen Fenerbahçe, milli futbolcunun menajeri Haluk Canatar’a son bir teklif sundu. Sarı-Lacivertliler’in Canaatar’a, “Serdar’ın Galatasaray’dan alacağı olan toplam 2.4 milyon euroyu bonservis parası olarak ödeyelim. Bunun dışında herhangi bir para vermeyiz. Bu işi çözerseniz transfer olur” dediler. Serdar Aziz bonservis problemini çözerse yıllığı 2.5 milyon euro’dan Fenerbahçe’ye 4 yıllık imza atacak.
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