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Serdar Aziz'i 'Oynar' raporu yaktı

Sivas maçında ‘İyi değilim’ deyip kadrodan çıkartılan stopere kulüp doktorunun “Ateşi yok, forma giyebilir” raporu verdiği ortaya çıktı. Serdar’ın bir gün sonra eşiyle Maldivler’e tatile gitmesi ipini çekti.

  • StarSpor
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CİM-BOM’DA Serdar Aziz olayında yeni flaş gelişmeler ortaya çıktı. Sivas maçında “İyi değilim” deyince kadrodan çıkarılan ancak ardından eşiyle gittiği Maldivler’den tatil fotoğrafı paylaşan, taraftarların protestosu üzerine, “Sakat değilim, gıda zehirlenmesi geçirdim. Sonra tatile gittim” diyen Serdar Aziz, Fatih Terim’in hışmına uğramıştı.

‘ATEŞİ YOKTU’ RAPORU VERİLDİ

Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda kendisine kulüp bulması istendiği öne sürülen Serdar Aziz için doktorların “Ateşi yoktu, oynayabilir” raporu verdiği kaydedildi. Buna rağmen, milli stoperin “iyi değilim” diye arkadaşlarını yalnız bırakmasına İmparator’un sinirlendiği öğrenildi. Bir gün sonra Serdar’ın tatile çıkması Terim’i daha da öfkelendirdi ve bu oyuncuyu kafasından sildi.

3 GÜN İÇİNDE NETLİK KAZANACAK

Galatasaray’da 2.5 sezondan bu yana forma giyen Serdar Aziz, 2 Süper Lig ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Terim’in raporu doğrultusunda kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz’le ilgili kesin durumun üç gün içinde netlik kazanacağı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkıp 2 gol atıp, 1 asist yaparken, 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

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