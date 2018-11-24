Serdar Aziz'in gördüğü kırmızı kart Galatasaraylıları kızdırdı

Galatasaray'da Serdar Aziz'in maçın son anlarında yaptığı hareket geceye damga vurdu. Mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile devam ederken Serdar Aziz ceza sahası içinde Skubic'e müdahalede bulundu. Hakem Hüseyin Göçek, Serdar'ın hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Karara sinirlenen Serdar Aziz, topu alıp hakem Göçek'e fırlattı. Bu hareketini ise Göçek kırmızı kart ile cezalandırdı. erdar Aziz, Galatasaray'ın bir sonraki hafta karşılaşacağı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.