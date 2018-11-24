Serdar Aziz'in gördüğü kırmızı kart Galatasaraylıları kızdırdı
Dün akşam Skubic'in topuna müdahale etmesine karşın Hüseyin Göçek'in penaltı kararıyla karşı karşıya kalan Serdar Aziz'in topu hakeme fırlatması ve kırmızı kart görmesi taraftarları kızdırdı.
Galatasaray'da Serdar Aziz'in maçın son anlarında yaptığı hareket geceye damga vurdu. Mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile devam ederken Serdar Aziz ceza sahası içinde Skubic'e müdahalede bulundu. Hakem Hüseyin Göçek, Serdar'ın hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Karara sinirlenen Serdar Aziz, topu alıp hakem Göçek'e fırlattı. Bu hareketini ise Göçek kırmızı kart ile cezalandırdı. erdar Aziz, Galatasaray'ın bir sonraki hafta karşılaşacağı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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