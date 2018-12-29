Serdar Aziz'in menajerinden Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'da kulüp bulması ve Ocak ayında takımdan ayrılması istenen Serdar Aziz flaş bir karar aldı. İşte Serdar Aziz'in açıklamaları...
Galatasaray'da yönetimin menajerine "Kulüp bulun" dediği Serdar Aziz'den flaş bir karar geldi. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulan Serdar Aziz, Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.
Serdar Aziz, Galatasaray'dan gönderilecek olmasıyla ilgili karar için ilk kez konuştu ve "Farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih Hoca'dan özür dilemek benim gücüme gitmez." dedi.
Ayrıca Serdar Aziz, "Fatih Hoca ile bir araya gelmeden menajerimle hiçbir kulüple görüşmemesini istedim." diye konuştu.
28 yaşındaki defans oyuncusunun bu kararına Fatih Terim'in nasıl cevap vereceği henüz bilinmiyor. Hafta başında Serdar Aziz'in talebiyle ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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