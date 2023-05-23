Serdar Azmoun: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

İran basınının haberine göre; Xabi Alonso'nun göreve gelmesi sonrası süre alan ancak düzenli bir şekilde ilk 11'de forma şansı bulamayan Serdar Azmoun, ayrılık kararı aldı. 28 yaşındaki İranlı oyuncu, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

Serdar Azmoun'un menajeri, oyuncusunu daha önce ilgilenen Fenerbahçe, Olimpik Marsilya ve Olimpik Lyon'a önerdi. Ancak, 3 kulüpten de şu ana kadar bir geri dönüş olmadı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Azmoun, 2022 Dünya Kupası sırasında "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bana daha önce teklif yapmışlardı. İleride bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynarım." açıklaması yapmıştı.

32 MAÇTA 8 GOLE ETKİ

Bayer Leverkusen'in Ocak 2022'de 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Zenit'ten transfer ettiği Serdar Azmoun, bu sezon 32 resmi maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı.