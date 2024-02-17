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Spor

Serdar Dursun: Çok haklı bir galibiyet aldık

Fenerbahçeli forvet Serdar Dursun, kritik bir gol attığı Rizespor maçının ardından konuştu.

17 Şubat 2024 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Serdar Dursun: Çok haklı bir galibiyet aldık
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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ve Rizespor maçında geri dönüşün kilidini açan Serdar Dursun açıklamalarda buludu.

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Serdar Dursun, "Özel bir andı. 5-6 ay sonra geri döndüm, skoru buldum. İnanılmazdı. Allah büyük. Çok şükür nasip oldu. Daha önemlisi bugün geri dönmek için iyi sinyal verdik. Çok haklı bir galibiyet aldık. Taraftara armağan olsun." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Sezon başı bir karar vermem olmazdı. Gidip oynayayım edim. Ocak ayında tekrar nasip oldu bu şanlı camiaya geri dönmek. Benim için paha biçilemez. Ben her dakikanın kıymetini biliyorum. Artık yeter diyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz."

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