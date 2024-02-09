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Spor

Serdar Dursun, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten kiraladığı yeni transferi Serdar Dursun, takımla ilk antrenmanına çıktı.

9 Şubat 2024 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Serdar Dursun, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı!
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Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten kiraladığı yeni transferi Serdar Dursun, takımı ile ilk antrenmana çıktı.

Kulüpten yapılan antrenman raporu paylaşımında, "Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı idmanla sürdürdü.

Yeni transferimiz Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

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