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Spor

Serdar Dursun: Umduğumuz gibi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. haftasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takımımızın 1 golünü atan Serdar Dursun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Kasım 2021 Cumartesi 22:35 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 22:35
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A Milli Takımımızın hücum oyuncularından Serdar Dursun, 6-0 kazandığımız ve 1 gol attığı Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skoru maçtan önce konuştuklarını söyleyen Dursun, "Önemli bir maçtı, farklı bir galibiyet lazımdı. Rakibin ve kendimizin gücünü biliyorduk. Tarihi bir fark oldu, uzun zamandan beri bu kadar farklı bir skor alamamıştık. Maçtan önce de konuşuyorduk, 6,7 olmalı diye, umduğumuz gibi oldu. İlk dakikada gol bulmak önemliydi, rakibin direnci artabiliyor bu tür maçlarda" dedi.

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