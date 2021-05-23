23 Mayıs 2021 Pazar 18:37 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:41

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'ta top koşturan Serdar Dursun, performansıyla adından söz ettiriyor.

Bundesliga 2'nin son haftasında Holstein Kiel'i konuk eden Darmstadt, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve son haftaya 2. sırada giren rakibini 3. sıraya itti.

Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri ise 51. ve 58. dakikalarda Serdar Dursun ile 75. dakikada Hohn kaydetti. Kiel'in gollerini ise 18. dakikada Serra ve 87. dakikada Bartels attı.

Sezonu 3. sırada bitiren Holstein Kiel, Bundesliga'ya çıkmak için play-out oynamak zorunda kaldı. Kiel, play-out'ta Köln ile karşılaşacak.

TOPLAM 29 GOL...



29 yaşındaki golcü Serdar Dursun, bu sezon çıktığı 36 maçta rakip filelere 29 gol gönderirken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.