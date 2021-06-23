23 Haziran 2021 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 15:39

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini, Darmstadt formasıyla gol krallığı yaşayan Serdar Dursun ile yapmıştı. Transferin perde arkasında yaşananlar ise yeni ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ İSTANBUL'A GETİRİP 525 BİN EURO ÖNERDİ

29 yaşındaki forveti ilk etapta Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği bildirildi. Siyah-Beyazlıların, Serdar Dursun'a 525 bin euro önerdiği öğrenildi.

FENER 650 BİN EURO TEKLİFLE İŞİ BİTİRDİ

Ancak yaşanan bu gelişmelerin sonrasında Sarı-Lacivertliler devreye girdi ve yıldız oyuncuya 650 bin euro teklif etti. Bu gelişmeyle birlikte ibre Kanarya'ya döndü.

MENAJERİ VE AİLESİYLE GÖRÜŞEREK İKNA ETTİ

Fenerbahçe yönetimi sonrasında ise Serdar'ın menajeri ve ailesi ile görüşerek onları ikna etti, transfer gerçekleşti. Beşiktaşlı yöneticilerin ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

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