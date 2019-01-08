Serdar Gürler Göztepe'de
Göztepe, LaLiga ekibi Huesca'da forma giyen Serdar Gürler ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe transfer çalışmalarına devam ediyor.
beIN Sports'un haberine göre, İzmir ekibi Huesca'dan Serdar Gürler'i 1,5 yıllığına kiraladı.
Serdar Gürler sezon başında Osmanlıspor'dan İspanya Ligi'nin yeni ekiplerinden Huesca'ya transfer olmuştu.
Milli futbolcu bu sezon çıktığı 15 maçta gol atamazken 1 asist yaptı.
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