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  • Serdar Gürler'den ''Milli Takım'' isyanı! ''Mesajım adaletsiz davrananlara...''
Spor

Serdar Gürler'den ''Milli Takım'' isyanı! ''Mesajım adaletsiz davrananlara...''

Konyaspor'un formda futbolcusu Serdar Gürler, A Milli Takım aday kadrosuna alınmadığı için sosyal medyada sitem dolu bir açıklama yaptı.

Sporx9 Kasım 2021 Salı 16:49 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 16:49
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İttifak Holding Konyasporlu Serdar Gürler, A Milli Takım'a davet edilmediği için tepki gösterdi.

Gürler, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın kadroya dahil edilmesinden sonra sarı kırmızılı futbolcunun fotoğrafını paylaşıp üzerine not düştü.

İşte Serdar Gürler'in sözleri:

"Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala."

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