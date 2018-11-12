Serdar Güzelaydın'dan Mustafa Cengiz'e gönderme

Galatasaray Kulübü'nde Fatih Terim'in dördüncü kez göreve geldiği sırada CEO olarak görev yapan, sonrasında Mustafa Cengiz'in başkanlığa gelmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Serdar Güzelaydın, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Serdar Güzelaydın, başkan Mustafa Cengiz'in düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Galatasaray'ın eski CEO'su "Ben de sanmıştım ki, çifte standartlar için centilmenlik dışı söylemler için konuşacak. Hocanın, tüm camianın da desteğini aldığı söylemlerine ve iddialarına katılmadığını söylemek içinmiş meğerse..." şeklinde tweet attı.