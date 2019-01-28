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Serdar için “bekle al” planı

FENERBAHÇE Yönetimi, Galatasaraylı Serdar Aziz için bekleme kararı aldı.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE Yönetimi, Galatasaraylı Serdar Aziz için bekleme kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar ile şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Kanarya, ezeli rakibinin pes etmesini bekleyecek. Cim-Bom Yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı milli stoperi satamazsa, en azından sezon sonuna kadar oynamadan para vermek zorunda kalacak. Mali yönden sıkıntıda olan Galatasaray’ın transferin son günü de olsa Serdar’ı bırakacağını hesaplayan Fener, “Bekle al” planı uyguluyor.

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