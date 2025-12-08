İSTANBUL 11°C / 8°C
Spor

Serdar Saatçı: Biz onları seviyoruz

Trabzonspor'un genç stoperi Serdar Saatçı, Göztepe galibiyetinin ardından takımda güçlü bir aidiyet duygusu hissettiklerini ve mücadele isteklerinin yüksek olduğunu söyledi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 00:00
Serdar Saatçı: Biz onları seviyoruz
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası, Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçı, değerlendirmelerde bulundu.

Serdar, "Acayip bir aidiyet duygusu hissediyoruz. Trabzonspor formasını giydiğimde üzerimde güçlü bir aidiyet oluşuyor. Taktiksel yönümüz kadar inanılmaz bir mücadele isteğimiz de var." diyerek sözlerine başladı.

"BİZ ONLARI SEVİYORUZ"

Maç içindeki bir pozisyondan bahseden Saatçı, "Son dakikalarda bir pozisyon oldu, hırstan topu tribüne vurdum. Göztepe taraftarı yanlış anlamasın. Biz onları seviyoruz." ifadelerini kullandı.

