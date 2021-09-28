İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2021 Salı / 21 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8718
  • EURO
    10,381
  • ALTIN
    494.334
  • BIST100
    1383.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdar Saatçi: Tarifsiz duygular içerisindeyim
Spor

Serdar Saatçi: Tarifsiz duygular içerisindeyim

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçi maç sonu açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2021 Salı 22:51 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 22:51
ABONE OL

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçi, Ajax'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Serdar, "Tarifsiz duygular içerisindeyim. Küçük bir çocukken mahallede top oynarken Şampiyonlar Ligi müziğini düşünür, maça çıktığımız hayal ederdim. Üzgünüz ama bu formayı giydiğim için mutluyum. Ümidimizi kaybetmedik ama olmadı. Daha iyi oynayabilirdim, ben henüz 18 yaşındayım. Burada kalmamalıyım, üstüne koymalıyım. Takdir seyircilerin ve hocamındır." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.