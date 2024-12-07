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Spor

Serdar Topraktepe: ''Fenerbahçe'nin zaaflarına çalıştık''

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2024 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: ''Fenerbahçe'nin zaaflarına çalıştık''
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Topraktepe, "Derbileri futbolcuyken de oynadık, farklıdır. Büyük bir camiayız, galibiyete ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini ve zaaflarını çalıştık. Geçiş hücumları olsun... Maçı kazanmayı isteyen bir oyunu grubu istiyoruz, bu da benim oyuncularımda var." sözlerini sarf etti.

Derbinin önemine değinen Topraktepe, "Futbolculuk daha kolay derbilerde, bireyselsiniz. Takımın böyle maçlarda morale ihtiyacı var. Onlarla birlikte olup maça motive olan bir takım ortaya çıkartmaya çalışacağız. Takımın da bize istediğimiz sonucu vereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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