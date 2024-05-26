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Spor

Serdar Topraktepe: Gençlerimizi kazandığımıza inanıyorum

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, ligin son haftasında Kasımpaşa deplasmanında aldıkları mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2024 Pazar 23:16 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: Gençlerimizi kazandığımıza inanıyorum
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, genç oyuncuların kazanıldığı bir maç olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Topraktepe, şunları kaydetti:

"Bu maça tam kadroyla çıkabilirdik ama küçük sakatlıkları olanlar vardı. Bu maçta bu kadroyla çıkmamıza rağmen maç içinde biz de net pozisyon kaçırdık. Erken gol gençlerimizi tedirgin etti. Onlar da sonra adapte oldular. Sonlara doğru berabere bitebilirdi. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar ama bir yandan gençlerimizi kazandığımıza inanıyorum."

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