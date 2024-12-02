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Spor

Serdar Topraktepe: Hep birlikte bir şeyler yapacağız

Beşiktaş'ta geçiçi teknik direktörlük görevi yapan Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2024 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: Hep birlikte bir şeyler yapacağız
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Beşiktaş'ta geçiçi teknik direktörlük görevi yapan Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Topraktepe, "Bu maça 1 puan için gelmedik, Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyordu. Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı. Oyunun son bölümünde tamamen gole odaklandılar. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyi biliyoruz, bunların bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.

Hatayspor karşılaşmasında yaptığı değişikliklerden bahseden çalıştırıcı "Salih Uçan ve Tayip Talha Sanuç uzun süredir oynamadığı için sakatlık riskleri vardı. Zaten bana haber gönderdiler ve ben de oyundan aldım. Milot Rashica'yı en fazla 45 dakika oynatabilirdik, 65'ten sonra sakatlık riski arttı. Sakatlanırsa, dört hafta kaçırabilirdi. Ona rağmen elinden geleni yaptı. Can Keleş, Alex Chamberlian bu takımın oyuncuları, onlar da takıma girmek zorunda. Hep birlikte bir şeyler yapacağız. Bakhtiyor Zaynutdinov her zaman hazır bir futbolcu. Rafa Silva inanılmazdı. Gedson Fernandes'in pozisyonları var. Yemememiz gereken bir pozisyonda gol yedik ama olmadı." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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