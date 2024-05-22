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Spor

Serdar Topraktepe: Kupayı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: Kupayı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

Sadece futbolun konuşulduğu bir final istediklerini söyleyen Serdar Topraktepe, "Sadece futbolun konuşulduğu bir maç olur inşallah. Beşiktaş her zaman şampiyonlukları kovalar ama bu sene biraz geride kaldık. Kupayı kazanıp taraftarlarımızı bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HERKES OYNAMAK İSTİYOR"

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna dair konuşan Serdar Topraktepe, "Muleka ve Ghezzal 2 gündür idmana çıkıyorlar. Rashica'nın bir sıkıntısı vardı ama o da bugün idmana çıktı. Bütün futbolcularımız yarın oynamak istiyorlar." dedi.

Beşiktaş hocalığının çok stresli olduğunu söyleyen Serdar Topraktepe şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Beşiktaş'ın başında olmak hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Hocalık boyutunda inşallah yarın kazanırsak kupa kazanmanın anlatılacak bir duygu olmadığını düşünüyorum. Necip, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Hiçbir zaman 'Ben oynamam' dediğini görmedim. Beşiktaş'ta olması bizim için büyük bir şans."

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