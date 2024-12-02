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Spor

Serdar Topraktepe: Taraftarımız çok yıprandı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2024 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: Taraftarımız çok yıprandı
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yaşanan kaotik gelişmelere değinen Topraktepe, "Bu süreçte taraftarımızın yıprandığının, üzüldüğünün bilincindeyiz. Taraftarımız da bu bilinçte. Onları mutlu etmek için bu maçı kazanıp hediye etmek istiyoruz. Hocamız ayrıldıktan sonra 1 gün idman yapıp buraya geldik. Sakatlarımız oldu. Oyuncularımızla konuştuğumuzda hepsi oynamak istediğini söyledi. Bunlardan biri Milot. Sabaha kadar serum yedi ve artı ufak bir kalfında sakatlığı var, oynamak istediğini söyledi. Doktorlarla konuştu. Milot ile maç içinde konuşacağız, ne kadar süre alır bilemiyorum ama çok istediği için ilk 11'de. Diğer oyuncular da bunun bilincinde. Taraftarımızı mutlu edebilmek için elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.

Salih Uçan'a ilk 11'de şans verilmesi hakkında konuşan Topraktepe, "Salih Uçan ile 2 senedir beraberiz. Bu sene biraz az süre aldı. Geçen maç 30-35 dakika oynadı. Onunla konuştum, durumunun iyi olduğunu söyledi. Onun bu maçta olmasını istedik. Elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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