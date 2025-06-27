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Spor

Serdar Topraktepe'nin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin hayatını kaybeden ağabeyi Ayhan Topraktepe için Avcılar Denizköşkler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene spor camiasından birçok önemli isim katıldı.

AA27 Haziran 2025 Cuma 15:28 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe'nin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
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Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yaşamını yitiren ağabeyi Ayhan Topraktepe, son yolculuğuna uğurlandı.

Ayhan Topraktepe için Avcılar Denizköşkler Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili Ceyhun Kazancı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, teknik direktörler Orhan Ak, Önder Karaveli ve Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbolcu Emrecan Terzi, Topraktepe ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Ayhan Topraktepe'nin naaşı, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Serdar Topraktepe
  • Ayhan Topraktepe
  • Cenaze

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