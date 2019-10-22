Serdar’dan müthiş dönüş

FENERBAHÇE’DE Serdar Aziz bir döndü, pir döndü. Sarı-Lacivertliler’de uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynamayan 28 yaşındaki savunmacı, Denizlispor deplasmanında formasına kavuşurken, ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Savunmanın göbeğinde Zanka ile birlikte görev yapan Serdar, 90 dakika sahada kalırken, rakip oyuncularla girdiği 16 ikili mücadelenin 14’ünü, 8 hava topunun ise hepsini kazandı. Aynı zamanda Denizlisporlu futbolculardan 6 top kapıp, yüzde 82 pas isabeti sağlayan Serdar Aziz, sezon başından beri yaşanan stoper sorununu ortadan kaldırıp herkesin yüzünü güldürdü.