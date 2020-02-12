İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,026
  • EURO
    6,5804
  • ALTIN
    303.117
  • BIST100
    121141
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 'Şerefsiz bunu nasıl görmedin?' demişti... Sosyal medya yıkıldı: Bu nasıl adalet?
Spor

'Şerefsiz bunu nasıl görmedin?' demişti... Sosyal medya yıkıldı: Bu nasıl adalet?

Dün Ersun Yanal'ın PFDK'ya sevk edilmemesi sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu.

StarSpor12.02.2020  12:05 - Güncelleme: 12.02.2020  12:20

Dün TFF’nin PFDK sevklerini açıklaması ve raporlarda Ersun Yanal’ın yer almaması özellikle Galatasaray cephesinde tepkilere yol açtı.

GALATASARAYLILAR FATİH TERİM'E VERİLEN CEZALARI GÜNDEME GETİRDİ

Daha önce özellikle puan kaybedilen maçlardan sonra Fatih Terim’in yaptığı açıklamalar sebebiyle tecrübeli teknik adama ağır cezalar veren TFF’nin Fenerbahçe – Alanyaspor karşılaşmasının ardından çok sert söylemlerde bulunan Ersun Yanal’ı PFDK’ya sevk etmemesi özellikle sosyal medyayı hareketlendirirken, Galatasaraylıların ‘Organize kötülük gözlemliyorum’ yorumunda bulunan Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezayı hatırlatması dikkatlerden kaçmadı.

'GEREKİRSE LİGDEN ÇEKİLELİM'

Fenerbahçe – Alanyaspor maçının ardından ‘Adaletin olmadığı yerde futbol olmaz, herkes ayağını denk alsın bu iş selfie çektirmeye benzemez’ sözleriyle TFF ve MHK’ye sert mesajlar gönderen Ersun Yanal’ın ‘Gerekirse ligden çekilelim’ çağrısı sarı lacivertli camiada büyü yankı uyandırırken, TFF’nin bu açıklamalara sessiz kalması diğer Süper Lig kulüplerinin taraftarlarını çileden çıkardı.

İşte Ersun Yanal’ın olaylı maç sonrası yaptığı açıklamalardan bazı kesitler...

* Adaletin olmadığı yerde futbol olmaz

* Herkes ayağını denk alacak

* Bu iş selfie çektirmeye benzemez

* VAR’daki adam uyuyorsa veya çekirdek çitliyorsa…

* Çok komik ya, adamın eline çarpıyor top, bizim adamın önüne düşecek, gol olacak ve bunu görmüyor adam. Öfffff.... Adaletin olduğu yerde nasıl suçlayayım ben bu adamı? Ben sana 'Şerefsiz bunu nasıl görmedin?' diyebilir miyim?

* Gerekirse ligden çekilelim…

İdlib'de rejim helikopterinin düşürülme anı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı
İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar
Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar

Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.