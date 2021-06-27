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Spor

Serena Williams Tokyo 2020'de yok

Tek kadınlarda dünya 8 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını açıkladı.

AA27 Haziran 2021 Pazar 15:37 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 15:37
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Wimbledon Tenis Turnuvası öncesin basın toplantısı düzenleyen 39 yaşındaki Williams, bu kararın birçok nedeni olduğunu ancak konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

ABD'li sporcu, daha önce üç yaşındaki kızı Olympia'yı beraberinde götüremeyeceği için olimpiyatlara gitme konusunda gönülsüz olduğunu ifade etmişti.

Tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile Avusturyalı Dominic Thiem de Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacaklarını duyurmuştu.

Serena Williams, olimpiyat oyunlarında üçü çiftlerde olmak üzere toplam dört altın madalya kazandı.

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