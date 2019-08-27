31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8274
  • 6,4751
  • 286.059
  • 96520.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serena Williams ve Federer ikinci turda

ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, Maria Sharapova'yı 2-0 yenerek turnuvanın dışına itti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 8 numarası Serena Williams ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Roger Federer ikinci tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında Serena Williams, ilk turda Rus tenisçi Maria Sharapova ile karşılaştı.

Serena, dünya klasmanının 87. basamağındaki rakibini 59 dakikada biten maçta 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Dünya 8 numarası Serena, ikinci turda ABD'li Catherine McNally ile eşleşti.

Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, ABD'li rakibi 17 yaşıdaki Whitney Osuigwe'yi 6-1 ve 7-5'lik setlere 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Federer zorlanmadı

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, ilk tur mücadelesinde Hint tenisçi Sumit Nagal ile korta çıktı.

Klasmanın 190 numarası Sumit Nagal karşısında maça istediği gibi başlayamayan Federer, ilk seti 6-4 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran İsviçreli tenisçi, 2 saat 30 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-1 ve 6-2 ve 6-4 kazanarak 3-1 galip geldi.

İsviçreli tenisçi, ikinci turda Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile eşleşti.

(AA)

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siirt'te gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ elebaşının özel şoförü İstanbul'da yakalandı

FETÖ elebaşının özel şoförü İstanbul'da yakalandı

Mahkeme Galatasaray için kararını verdi

Mahkeme Galatasaray için kararını verdi

HDP ve CHP heyetine binlerce lira harcamışlar

HDP ve CHP heyetine binlerce lira harcamışlar

Emine Bulut, o cani 'işsiz kalmasın' diye davadan vazgeçmiş

Emine Bulut, o cani 'işsiz kalmasın' diye davadan vazgeçmiş

Piyasalarda fırtınanın sebepleri neler? İşte o gecenin ayrıntıları

Piyasalarda fırtınanın sebepleri neler? İşte o gecenin ayrıntıları

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

İsrailli siyasetçilerden yine aynı oyun: Türkiye karşıtlığına sarıldılar

İsrailli siyasetçilerden yine aynı oyun: Türkiye karşıtlığına sarıldılar
 

POPÜLER HABERLER

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

Bir ilke imza attı! Yaşadığı bölgenin tanıtımı için bakın ne yaptı

Bir ilke imza attı! Yaşadığı bölgenin tanıtımı için bakın ne yaptı

Emekliye 480 lira zam müjdesi

Emekliye 480 lira zam müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA