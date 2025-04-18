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Spor

Serge Aurier'in yeni adresi belli oluyor

MLS ekipleri San Diego FC ve Real Salt Lake, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından serbest statüde yer alan Serge Aurier ile ilgileniyor.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 18:15 - Güncelleme:
Serge Aurier'in yeni adresi belli oluyor
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Galatasaray'dan geçen sezon sonunda ayrılmasının ardından serbest statüde yer alan Serge Aurier, MLS ekiplerinin gözdesi oldu.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, MLS ekipleri San Diego FC ve Real Salt Lake, Fildişili sağ bek ile ilgileniyor.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

MLS'te transfer dönemi 23 Nisan Çarşamba günü sona erecek. San Diego ve Real Salt Lake'nin transfer döneminin bitmesinden önce 32 yaşındaki futbolcuyla temaslarının devam ettiği yazıldı.

2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da forma giyen Serge Aurier, sarı-kırmızılılarda 4 maçta süre buldu.

  • Serge Aurier
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