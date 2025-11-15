İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Serge Gnabry için iki dev talip

Bayern Münih'in Alman yıldızı Serge Gnabry için Liverpool ve Juventus'un devrede olduğu öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gnabry'nin teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

15 Kasım 2025 Cumartesi
Serge Gnabry için iki dev talip
Kış transfer dönemi yaklaşırken Avrupa'nın büyük takımlarından transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Bayern Münih forması giyen Serge Gnabry'nin Alman devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İKİ DEV KULÜP PEŞİNDE

Gelen haberlere göre Liverpool ve Juventus, sözleşmesinin sona yaklaşmasının da sağladığı avantajla Alman yıldız Serge Gnabry'ye ilgi gösteriyor.

Transfer döneminde neler yaşanacağı, Gnabry'nin bu teklifleri ne derecede değerlendireceği merak konusu.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki Alman oyuncu, Bayern Münih'te bu sezon çıktığı 20 maçta 4 gol atarken 5 de asist kaydetti.

